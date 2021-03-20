Yunanistan'da ABD'nin uçak gemisi protesto edildi - Son Dakika

?? ABD'nin uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi bazı gruplar tarafından protesto edildi.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak, ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istedi.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun, Yunanistan'ın veya başka bir ülkenin sınırlarını korumak gibi bir endişesinin bulunmadığı kaydedilen bildiride, birçok ülkenin sınırlarının değişmesinden onların sorumlu oldukları öne sürüldü.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin emperyalist görevlerde yer almasını istemiyoruz. Bölgemizdeki limanların özelleştirilip ölüm üslerine çevrilmesine karşı çıkıyoruz. Halkların katilleriyle hiçbir iş birliği yapılmasın. Ülkemizin savaş provalarında yeri yok."

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in üst düzey ordu görevlileri ile 23 Mart'ta uçak gemisini ziyaret edeceği belirtildi.