Yunanistan'da ABD üslerine ve savaşa karşı eylem yapıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da ABD üslerine ve savaşa karşı eylem yapıldı

12.05.2022 11:39
Yunanistan'da ABD üslerine ve savaşa karşı eylem yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan tarihi Akropolis Tapınağı'nda, ABD'nin Yunanistan'daki üslerine ve savaşa karşı eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan tarihi Akropolis Tapınağı'nda, ABD'nin Yunanistan'daki üslerine ve savaşa karşı eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) düzenlediği eylemde, protestocular Akropolis'te, "Savaşa hayır. Katılıma hayır. Ölüm üslerine hayır." yazılı pankart açtı.

KKE, Yunanistan Parlamentosunda bugün oylamaya sunulacak ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması ve bu anlaşmanın öngördüğü üslere karşı çıkıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da ABD üslerine ve savaşa karşı eylem yapıldı - Son Dakika


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