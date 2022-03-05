Yunanistan'da, açık alanda maske zorunluluğuna son verildi - Son Dakika
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Yunanistan'da, açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

05.03.2022 16:08
Yunanistan'da, açık alanda maske zorunluluğuna son verildi

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerden birini daha gevşeterek, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.

Yunanistan, Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerden birini daha gevşeterek, açık alanda maske kullanma zorunluluğuna son verdi.

Bugünden itibaren geçerli olan uygulama ile açık alanlarda maske takma zorunluluğu sona ererken, Sağlık Bakanlığı kronik rahatsızlığı olan ve aşısız kişilerin maske takmaya devam etmesini tavsiye etti.

Kovid-19 salgınının henüz bitmediğine dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda da kalabalık olması durumunda maske takılmaya devam edilmesini önerdi.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan Yunanistan'da 7 milyon 500 binin üzerinde kişi Kovid-19 aşı sürecini tamamladı.

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Sağlık Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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