Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da adalardaki düzensiz göçmenlerin ana karaya taşınması devam ediyor
Son Dakika Güncel Yunanistan'da adalardaki düzensiz göçmenlerin ana karaya taşınması devam ediyor

Yunanistan'da adalardaki düzensiz göçmenlerin ana karaya taşınması devam ediyor

6 saat önce

Yunanistan'da, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki göçmenlerin ana karaya taşınması sürüyor.

Yunanistan'da, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki göçmenlerin ana karaya taşınması sürüyor.

Midilli'den 133 ve Sakız Adası'ndan 35 olmak üzere toplam 168 düzensiz göçmen, "Diagoras" yolcu gemisiyle Pire Limanı'na getirildi.

Çoğunluğu Afgan ve Suriyelilerden oluşan düzensiz göçmenler, limanda bekleyen otobüslere bindirilerek çeşitli kamplara taşınıyor.

Son 4 ayda ülkeye gelen düzensiz göçmen sayısının 40 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Yunanistan hükümeti, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı ve 2020 yılı sonuna kadar ise 10 bin göçmeni geri göndermeyi planlıyor.

Öte yandan adalardan ana karaya getirilen düzensiz göçmenleri istemeyen bazı bölge sakinleri gösteriler düzenleyerek, göçmenleri taşıyan otobüslerin kamplara yaklaşmasını engelliyor.

Yunan basınına göre, dün gece Larisa'daki Kariça köyü sakinleri yollara barikatlar kurarak göçmen çocukları taşıyan otobüsün kampa yaklaşmasını engelledi.

Yunanistan'da adalardaki düzensiz göçmenlerin ana karaya taşınması devam ediyor

Pire Limanı, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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