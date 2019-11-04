Yunanistan'da adalardan ana karaya transfer edilen göçmenler tepkiyle karşılandı

Yunanistan'da, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki göçmenlerin ana karaya taşınması bölgede yaşayanların sert tepkisine neden oluyor.

Midilli ve Sisam (Samos) adalarından ana karaya getirilen göçmenleri istemeyen bazı bölge sakinleriyle polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, Skydra ilinde vatandaşlar, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacağını açıkladı.

Serez ve Yenice (Yanniça) bölgelerinde, sığınmacıların otellere yerleştirilmesine itiraz edenlerden bir grup, yollara barikatlar kurarak otobüslerin geçmesini engelledi.

Polisin müdahale ettiği olaylarda kısa süreli arbede yaşanırken, gece boyunca süren tartışmalar sonunda sığınmacıları taşıyan otobüsler yan yollardan geçirilerek yerleştirilecekleri otellere ulaştırıldı.

İmathia ve Pieria illerinde de sığınmacıları istemeyen bölge sakinleri, protesto amaçlı gösteriler düzenledi.

Ada sakinleri, geminin limana yanaşmasını engelledi

Skydra'da belediye meclis salonunda toplanan bazı bölge sakinleri ise, itirazlarının hükümet tarafından dikkate alınmaması durumunda silahlarına sarılacakları tehdidinde bulundu.

İstanköy Adası'nda da Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın öncülüğünde limanda toplanan ada sakinleri, içinde diğer adalardan transfer edilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir geminin limana yanaşmasını engelledi.

Yunanistan'ın Volvi bölgesindeki Vrasna köyü sakinleri de kısa süre önce aşırı yoğunluk nedeniyle ana karaya getirilen sığınmacıların, bölgedeki otellere yerleştirilmesini engellemişti.

Öte yandan Yunan yetkililerce yapılan açıklamalarda, yeni kanun kapsamında adalardan ana karaya göçmen transferinin ileriki günlerde de devam edeceği ifade edilirken, göçmenlerin her ilde nüfusun yüzde 0,8'ini aşmayacak şekilde yerleştirileceği belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, son bir günde 550 düzensiz göçmenin Yunan adalarına geçtiği, 4 ayda Yunanistan'a gelen göçmen sayısının ise 40 binin üzerinde olduğu kaydedildi.

Göçmenler zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki mutabakat kapsamında, Yunanistan'ın Ege adalarında tutulan 20 binin üzerinde kişi, sivil toplum kuruluşlarınca elverişsiz ve insani olmadığı gerekçesiyle eleştirilen kamp koşullarında konaklıyor.

Midilli ve Sisam Adası'ndaki mülteci kampında ise kapasitenin yaklaşık 5 katı kadar göçmen, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), söz konusu kamplardaki yaklaşık bin 100 refakatçisiz çocuğun uygun yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu.