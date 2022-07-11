Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?

Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi - Son Dakika

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