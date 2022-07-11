Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi - Son Dakika
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Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi

11.07.2022 14:50
Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi

SOUNİO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Sounio kentinde düzenlenen uluslararası açık deniz yelken yarışı "AEGEAN 600"e resmen start verilmesiyle yelkenli tekneler yarışa başladı, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)

SOUNİO, 11 Temmuz (Xinhua) -- Yunanistan'ın Sounio kentinde düzenlenen uluslararası açık deniz yelken yarışı "AEGEAN 600"e resmen start verilmesiyle yelkenli tekneler yarışa başladı, 10 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Panagiotis Moschandreou/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da Aegean 600'e Start Verildi - Son Dakika
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