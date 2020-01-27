Yunanistan'da AEK taraftarları, polis aracı yaktı - Son Dakika
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Yunanistan'da AEK taraftarları, polis aracı yaktı

30 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren AEK-Olympiakos maçı sırasında ev sahibi ekip taraftarları ile polis arasında arbede yaşandığı, taraftarların, polis aracını ateşe verdiği bildirildi.

Yunanistan'da AEK taraftarları, polis aracı yaktı, System.String[]

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Stadı'nda oynanan ve 0-0 sona eren AEK- Olympiakos maçı sırasında ev sahibi ekip taraftarları ile polis arasında arbede yaşandığı, taraftarların, polis aracını ateşe verdiği bildirildi.

Yunan medyasına göre, karşılaşmanın ikinci yarısında stadın dışında bulunan AEK taraftarları, polise taş, sopa ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polisin de göz yaşartıcı gaz ile karşılık vermesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Çıkan olaylarda AEK taraftarlarının, bir polis aracını ateşe verdiği belirtildi.

Maç başlamadan önce Yunan polisinin, 11 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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