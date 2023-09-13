Yunanistan\'da Altı Türk\'ün İnfaz Edildiği Olayla İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk'ten birinin cep telefonuna saldırıdan 10 dakika önce, "Bulunduğunuz yer deşifre oldu. Çabuk kaçın" şeklinde mesaj geldiği iddia edildi. Ayrıca, yaşamını yitiren 6 kişiden 5'inin yer aldığı son fotoğraf karesine de ulaşıldı.

ATİNA'DA 6 TÜRK'E KANLI İNFAZ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da önceki gün 6 Türk infaz edildi. Saldırganların olay yerine bir motosiklet ve bir otomobille geldiği tespit edilirken, öldürülen 6 kişiden 5'inin üzerinde "sahte Fransız pasaportu" bulundu.

SALDIRI ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Kanlı infaz Avrupa basınında da 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Yunan polisi, şu ana kadar saldırı anına ilişkin kamera kaydına ulaşamazken, silah seslerinin duyulduğu bir görüntü buldu. Olay yerinde yapılan çalışmalarda da yaklaşık 25 kovan bulundu.

İNFAZ EDİLENLERDEN 3'Ü BARIŞ BOYUN'UN ADAMLARI

İnfaz edilenlerden 3'ünün Kırmızı Bülten'le aranan İtalya'daki suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un adamları olduğu kaydedildi. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin suç kayıtları arasında Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmak da var ve bu suçtan da aranma kararları bulunuyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, DOSYALARI KABARIK

Cinayete kurban gidenlerden beşinin kimliğinin ürk emniyet birimlerince de belirlendiği ortaya çıktı. Buna göre o isimler, Abdurrahman T. (22), Burak T. (23), Ozan Kağan T. (24), Dorukhan Ersu B. (31) ve Ömer K. (24). İnfaz edilen beş kişinin toplam 91 suç, 33 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Suç kayıtları arasında cinayet, yaralama, silah kanuna muhalefet, hırsızlık gibi suçlar bulunuyor.

İNFAZDAN 10 DAKİKA ÖNCE ESRARENGİZ MESAJ

Olayla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Yunan polisi, öldürülen kişilerin cep telefonlarını incelemeye aldı. İddiaya göre, şahıslardan birinin telefonuna, "Bulunduğunuz yer deşifre oldu. Çabuk kaçın." mesajı gönderildi. İnfazın da bu mesajdan 10 dakika sonra yaşandığı öne sürüldü.

ÖLDÜRÜLENLERİN SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Çeteler arasındaki çatışma ve rakip çetelerin birbirlerini tehdit ettikleri görüntülere sosyal medyada rastlandı. Saldırıda hayatını kaybeden Oğuz Kaan T.'nin infaz öncesi paylaştığı bir fotoğrafta, cinayete kurban giden beş kişinin yer aldığı görüldü. Fotoğrafın Yunanistan'da kiralanan bir evin bahçesinde çekildiği belirtildi. Fotoğraf karesinde yer alan şahıslardan birinin ismi ise öğrenilemedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ayrıca Olayla ilgili Atina Havalimanı'nda bir kişi yakalandı. Yakalanan şüphelinin Süleyman D. (32) olduğu belirtilirken, "Sahte Portekiz pasaportu" bulunan şüphelinin çantasında "boş kovan" olduğu öğrenildi.