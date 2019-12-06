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Yunanistan'da 'altın vize'ye rekor talep geldi
6 saat önce
Yunanistan’da AB ülkeleri dışından gelen ve en az 250 bin euro yatırım yaparak “altın vize” diye anılan oturma izni alan yabancıların sayısı bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı.
Yunanistan'da AB ülkeleri dışından gelen ve en az 250 bin euro yatırım yaparak "altın vize" diye anılan oturma izni alan yabancıların sayısı bu yılın ilk 11 ayında rekor seviyeye ulaştı.
Yunan medyasına göre bu yılbaşından aralık ayına kadar 2 bin 8 yabancıya oturma izni verildiğini yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:28
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