Yunanistan'da hükümet kurulamıyor! Ana muhalefet lideri Çipras'ta görevi kabul etmedi - Son Dakika
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Yunanistan'da hükümet kurulamıyor! Ana muhalefet lideri Çipras'ta görevi kabul etmedi

23.05.2023 22:21

Yunanistan'da 21 Mayıs'taki genel seçimlerde 2. parti olan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti. Genel seçimlerin galibi Miçotakis de, dün akşam kendisine verilen hükümet kurma görevini iade etmişti.

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) lideriÇipras, koalisyon hükümeti kurulabilmesi için gerekli şartların bulunmadığını kaydetti. Çipras, "Anayasal sorumluluğum gereği size hükümet kurma görevini almayacağımı belirtmek üzere geldim. Zira hükümet kurma olasılığı yoktur" diye konuştu.

MİÇOTAKİS DE İADE ETMİŞTİ

Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini dün verdiği Yunanistan Başbakanı ve genel seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin lideri Kiryakos Miçotakis de dün akşam görevi iade etmişti. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Miçotakis'in Sakelaropulu'yu telefonla arayarak kendisine hükümet kurma görevini iade ettiğini belirttiği ifade edilmişti.

SEÇİMİ AÇIK ARA ÖNDE BİTİRDİ AMA YETERLİ SANDALYEYE ULAŞAMADI

Ülkede 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak (146 sandalye) en yakın rakibi SYRIZA'ya 20 puan fark atmıştı; ancak tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli 151 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

SYRIZA, yüzde 20,07'lik oyla 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer almıştı. Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,46'lık oyla 41 sandalyenin sahibi olmuştu.

YENİ SİSTEME GÖRE 2. KEZ SANDIĞA GİDİLEBİLİR

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kuruluyor.

Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci olan partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı olarak fazladan 20 ila 50 sandalye veriliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Yunanistan'da hükümet kurulamıyor! Ana muhalefet lideri Çipras'ta görevi kabul etmedi - Son Dakika


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