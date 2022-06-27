Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü değerlendirdi Açıklaması

27.06.2022 16:26
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü değerlendirdi Açıklaması

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "(Türkiye), Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte.

Yunanistan ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünün arttığını belirterek, "(Türkiye), Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor." dedi.

Brüksel merkezli "Euractiv" haber sitesine mülakat veren Çipras, Yunanistan'ın son dönemde izlediği dış politikayı eleştirerek, Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları değerlendirdi.

Çipras, söylem düzeyinde artan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini dile getirerek, "Bizi endişelendiriyor çünkü Türkiye'nin uluslararası alandaki rolü şu an yükselişte." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin "yatıştırıcı güç" imajına dikkati çeken Çipras, "(Türkiye) Ukrayna'da barış için ara bulucu olmak isteyen bir güç ve hem Batı'nın hem de Doğu'nun gözünde yükselişte. Bu, bizi endişelendiriyor. Zira Yunanistan, sadece sabit dış politika dogmasını terk etmiyor, aynı zamanda günün sonunda üçüncü güçlerin satranç tahtasındaki piyonu haline gelen, Batı'nın uysal ve sadık müttefiki de oluyor." ifadelerini kullandı.

"Diyalog kanalları açık olmalı"

Çipras, kendisinin 4,5 yıllık başbakanlığı süresince de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde zor zamanlar yaşandığına dikkati çekerek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan her zaman Erdoğan'dı. Son aylarda başka biri olmadı. Daha zor zamanlarda bile diyalog kanallarının açık kalması için sıkı çalıştık. Yunan tarafı olarak bunun için çalışıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyonu yükselten tarafın Türkiye olduğunu iddia eden Çipras, hükümetin diyalog kanallarının açık kalması için aktif bir yol izlememesini "ihmalkarlık" olarak nitelendirdi.

Çipras, Miçotakis'in mart ayındaki İstanbul ziyaretinin ardından sakin bir yaz beklentisinin büyük bir gerginliğe dönüşmesinin açıklanamaz olduğunun altını çizerek, mevcut iletişimsizliğin tehlike doğurabileceğine işaret etti.

"Sahada katkı kolay olmaz"

Türk-Yunan ilişkilerinde dış güçlerin Yunanistan'a desteğine değinen Çipras, "Biz istikrarlı bir şekilde Avrupa Birliği (AB) ve ABD güçlerinin diplomatik katkısını istedik. Sahada katkının kolay olacağına inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Çipras, Fransa ile imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın, Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesi durumunda Fransız Silahlı Kuvvetlerinin müdahalesini öngörmediğini anımsattı.

Yunanistan'ın caydırıcı bir savunma gücüne sahip olması gerektiğini savunan Çipras, "Ancak bu, ülkeyi mali açıdan bir kez daha zora sokacak bir israf olmamalı." yorumunda bulundu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! NATO, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılması için Türk tezlerini haklı bulmuş Son dakika haberi! NATO, Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılması için Türk tezlerini haklı bulmuş Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir! Microsoft uyardı: Türkiye her an siber savaşa girebilir!
Kaynak: AA

Yunanistan, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 22:52:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras, Türkiye'nin uluslararası alandaki rolünü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement