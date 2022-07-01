Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı

01.07.2022 13:05
Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politikanın başarısız olduğunu belirterek, zirvede Türkiye'ye tam destek verildiğini söyledi.

OPEN TV'ye konuşan Çipras, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ni Yunanistan'ın dış politikası çerçevesinde değerlendirdi.

Çipras, hükümetin zirvenin sonucundan memnun olduğuna ilişkin açıklamaları sert dille eleştirerek, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu kaldırıldı diye mi memnunuz? Ölçeğimiz (Cumhurbaşkanı) Erdoğan'ın Rodos, Sakız ve Midilli'nin egemenliklerini gündeme getirmemesi mi? Yunan adalarının egemenliğini gündeme getirmedi diye memnun olduğumuzu söylememiz mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

Çipras, silahlanmanın maliyetine dikkati çekti

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in yenilgiden yenilgiye koşan tehlikeli bir dış politika izlediğini belirten Çipras, Yunanistan'ın ABD'den F-35 almak için resmi başvuruda bulunmasına ilişkin, "(Miçotakis), her defasında yenilgilerini örtbas etmek için bir silahlanma (programı) açıklıyor." dedi.

Çipras, Yunanistan'ı iflasın eşiğine getiren ekonomik krizi hatırlatarak, silahlanmanın maliyeti konusunda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin olumlu yaklaşımını da Miçotakis hükümetinin başarısızlığı olarak nitelendiren Çipras, "Zirvede gördüklerimiz bizi endişelendirmeli. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, (Türkiye'ye verilen) topyekun destek." değerlendirmesinde bulundu.

"Başbakan ben olsaydım Madrid'den yaya dönerdim"

Çipras, zirveye ve Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "TurkAegean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık. Eğer ben Madrid'de başbakan olsaydım ve bu yaşansaydı ve aynı zamanda 'TurkAegean' tanımı Türkiye tarafından reklam markası olarak tescil edilmiş olsaydı Madrid'den yaya dönerdim."

"AB, uçuruma ilerleyen uyurgezer"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna konusunda izlediği politikayı da eleştiren Çipras, AB için "uçuruma ilerleyen uyurgezer" tanımını kullandı.

Çipras, Rusya'ya uygulanan yaptırımların AB'yi zor duruma soktuğunu belirterek, "Savaş devam ederse karneyle elektrik tehlikesiyle karşılaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Miçotakis hükümetinin ekonomiyi de iyi yönetemediğine ve dış politikada ülkeyi tehlikeye sürüklediğine işaret eden Çipras, "Miçotakis, muhtemelen eylül ayında seçim planlıyor." dedi.

YORUMLAR
500
Yunan cephesinden Türkiye hakkında çok konuşulacak itiraf: Terörizm konusunda haklı gerekçeleri var Yunan cephesinden Türkiye hakkında çok konuşulacak itiraf: Terörizm konusunda haklı gerekçeleri var Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler
Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Madrid, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:13 Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo ile olan sözleşmesini feshetti
13:08 Erdoğan'dan asgari ücret zammı hakkında açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz var
13:04 İki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu cezaevine gönderildi
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:19:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da ana muhalefete göre hükümet, NATO Zirvesi'nde yenilgiye uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement