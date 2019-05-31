Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da AP seçimlerinde DEB başarısı
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Yunanistan'da AP seçimlerinde DEB başarısı

1 saat önce

DEB Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "DEB'in Yunan siyasi sistemi içerisinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor" dedi.

Yunanistan'da AP seçimlerinde DEB başarısı, System.String[]
DEB Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "DEB'in Yunan siyasi sistemi içerisinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:03 
Ekonomi
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