Yunanistan'da AP seçimlerinde DEB başarısı

DEB Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "DEB'in Yunan siyasi sistemi içerisinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor" dedi.

DEB Başkanı Çiğdem Asafoğlu, "DEB'in Yunan siyasi sistemi içerisinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor" dedi.

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