Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı - Son Dakika

Yunanistan'da arabadan inmeden Kovid-19 testi yapıldı
12.12.2020 16:39
Araçlarıyla test noktasına gelenlerden test için numune alınması Testlerin yapıldığı masalardan görüntüler Testlerin uygulanması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, test noktaları oluşturuldu.
Araçlarıyla test noktasına gelenlerden test için numune alınması
Testlerin yapıldığı masalardan görüntüler
Testlerin uygulanması ATİNA - Yunanistan'ın başkenti Atina'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, test noktaları oluşturuldu. Arabasıyla bu noktaya gelenlere, araçlarından inmeden test yapıldı. Holargos semtinde oluşturulan test noktasında yoğunluk yaşandı.
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