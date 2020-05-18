Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı - Son Dakika
Yunanistan'da arkeolojik alanlar ziyarete açıldı
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Yunanistan'da, yaklaşık iki ay aradan sonra başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Yunanistan'da, yaklaşık iki ay aradan sonra başta başkent Atina'daki Akropolis olmak üzere tüm arkeolojik alanlar yeniden ziyarete açıldı.
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18.05.2020 21:48:55. #1.13#
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