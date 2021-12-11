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Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı - Son Dakika

Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı

11.12.2021 14:31
Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "O artık yok" isimli sergi aracılığıyla, kadına yönelik şiddet ve artan kadın cinayetlerine dikkat çekiliyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, "O artık yok" isimli sergi aracılığıyla, kadına yönelik şiddet ve artan kadın cinayetlerine dikkat çekiliyor.

Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun himayesinde ve İsrail'in Atina Büyükelçiliğinin iş birliği ile Mihalis Kakoyanis Derneği Salonu'nda düzenlenen sergide, dünyanın farklı ülkelerinde eşleri, hayat arkadaşları veya aile bireyleri tarafından öldürülen kadınlara ait kıyafetler sergileniyor.

Mihalis Kakoyanis Derneği Başkanı Ksenia Kaldara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda dünyanın her yerinde artan kadın cinayetlerine dikkati çekti. Kaldara, "Kadın cinayetleri evrensel bir sorun artık. Tüm toplumlar bu sorunla karşı karşıya. Tüm dünyada son iki yıldır yaşadığımız karantina ile birlikte durum ağırlaştı. Yunanistan'da da arttı kadın cinayetleri." dedi.

Sergide kurbanların kısa yaşam öykülerine ve cinayet hakkında bilgilere de yer verilerek toplumda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Toplumsal farkındalığın önemini vurgulayan Kaldara, "Hiçbir kadın yalnız değildir' diyen bir slogan var. Kadınlar, çoğu kez maruz kaldığımız şiddeti söylemeye korkuyoruz. Bu, hepimizde biraz var. Sergideki örneklerin birinde de öldürülen kadın gördüğü şiddeti saklamış, polise bir sorun olmadığını söylemişti. Daha sonra öldürüldü. Kadınlar olarak konuşmalıyız, hiçbirimizin yalnız olmadığını hissetmeliyiz." diye konuştu.

Kurbanların aileleri tarafından seçilen giysilerin üzerinde katilin aldığı ceza da belirtiliyor.

Bugüne dek Zürih, Viyana ve Berlin'de açılan serginin, birçok Avrupa ülkesinin ardından son durağının, Birleşmiş Milletler binası olması planlanıyor.

Yunanistan, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde son yıllarda artış gözlenen ülkelerden biri. Bu yıl 16 kadın cinayetinin işlendiği ülkede, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, gündemde önemli yer tutuyor.

Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı
Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı
Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı
Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı
Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı

cumhurbaşkanı, Yunanistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da, artan kadın cinayetlerine dikkati çekmek için sergi açıldı - Son Dakika
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