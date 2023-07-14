Yunanistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Çalışmalar Askıya Alındı - Son Dakika
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Yunanistan'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Çalışmalar Askıya Alındı

14.07.2023 16:22

Yunanistan'da hava sıcaklıklarının 43 dereceye ulaşması üzerine birçok kurum ve kuruluşun çalışmaları durduruldu. Başkent Atina'da tarihi Akropolis ziyarete kapatılırken, özel sektör ve kamu çalışanlarına uzaktan çalışma tavsiye edildi. Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde durduruldu. Meteoroloji Dairesi, sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların cumartesi günü 44 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.

Kavurucu sıcakların yaşandığı Yunanistan'da birçok kurum ve kuruluşun çalışmaları durduruldu. Özel sektör ve kamuda çalışanlara uzaktan çalışması tavsiye edilirken, evlere paket servis de öğlen saatlerinde durduruldu.

Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışması askıya alındı. Hava sıcaklıklarının 43 dereceyi bulduğu başkent Atina'da tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE EVLERE PAKET SERVİSİ DURDURULDU

Çalışma Bakanlığının kararıyla özel sektör ve kamuda çalışanları korumak amacıyla tedbir olarak uzaktan çalışma tavsiye edildi. Evlere paket servis hizmeti ise aşırı sıcaklar nedeniyle 12.00-17.00 saatlerinde durduruldu.

SICAKLIK 44 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Birçok kamu kurum ve kuruluşunda bugünkü randevular başka tarihe ertelenirken; çoğu kurum ve kuruluşta işe geliş ve dönüş saatleri esnetildi. Meteoroloji Dairesinin verilerine göre, "CLEON" ismi verilen ve tüm ülkede hakim olacak sıcak hava dalgası nedeniyle başkent Atina'da sıcaklık 43 dereceye kadar yükselirken, cumartesi günü ise sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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