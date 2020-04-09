Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kalan Batı Trakyalı Türklerin sorunları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kalan Batı Trakyalı Türklerin sorunları sürüyor - Son Dakika

Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kalan Batı Trakyalı Türklerin sorunları sürüyor

33 dakika önce

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Türklerin, onlarca yıldır devlet tarafından uygulanan ayrımcılığa maruz kaldıkları yönündeki şikayetleri sürüyor.

Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kalan Batı Trakyalı Türklerin sorunları sürüyor, System.String[]

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Türklerin, onlarca yıldır devlet tarafından uygulanan ayrımcılığa maruz kaldıkları yönündeki şikayetleri sürüyor.

El Cezire'nin "Batı Trakya, Çekişmeli Alan: Kuzeydoğu Yunanistan Türkleri" başlıklı araştırma haberine göre, bölgedeki Türklerin kendi kimliklerini korumaya yönelik talepleri baskıyla karşılanıyor.


Habere göre, Batı Trakya'daki Türkler uzun yıllardır etnik, kültürel ve dini ayrımcılıklara maruz kalıyor.


Türklere uygulanan baskı ve ayrımcılıkları ele almak için gittikleri Batı Trakya'da tutuklanan El Cezire ekibinin haberinde, "demokrasinin beşiği" olmakla gurur duyan Yunanistan'da, Batı Trakyalı Türklerin, onlarca yıldır devletin ayrımcılığına maruz kaldıkları yönündeki şikayetlerine dikkat çekiliyor.


El Cezire'nin haberine göre, Türk kimliği, yetersiz siyasi temsil, basın özgürlüğü ve eğitimin yanı sıra din üzerindeki baskılar Batı Trakya'daki Türklerin karşılaştığı zorluklar arasında yer alıyor.


"Asıl sorun kimlik inkarı"


Trakya'daki Türk azınlığı temsil eden Dostluk Eşitlik ve Barış Partisinin lideri Çiğdem Asafoğlu, asıl sorunun, kimliklerinin inkarı olduğunu ve kendilerini kesinlikle Türk olarak tanımladıklarını belirtti.

Asafoğlu, "Ancak, Yunan devleti bu gerçeği kabul etmiyor. Asla kabul etmeyeceğimiz bir tanım olan 'Yunan Müslümanları'ndan bahsediyorlar." ifadelerini kullandı.


Yunanistan, Türklerin seçtiği müftünün görevlendirilmesine izin vermiyor


Gümülcine'de yaşayan Türkler daha önce kendi müftülerini seçme hakkına sahip iken, Yunan devleti son zamanlarda yaptığı değişiklikle merkezden müftü atıyor ve Türklerin seçtiği müftülerin görevlendirilmesine izin vermiyor. Buna karşılık, devletin atadığı müftüyü tercih etmeyen Türkler, atanan müftülerin camisine de gitmiyor.

Yüzde 90 gibi yüksek oranla Gümülcine müftüsü olarak seçilen fakat göreve getirilmeyen İbrahim Şerif, bir köyde cuma namazına katıldığı için 80 gün hapis cezasına çarptırıldı.


"Sadece cumaya katıldım, hepsi bu. Sürekli aynı sıkıntılara maruz kalıyorum" diyen Şerif, devletin baskısını sadece kendisinin hissetmediğini, bu durumun bölgedeki çok sayıda kişinin hayatının erken dönemlerinde başladığını söyledi.


Türkçe eğitim veren okullar kapatıldı


Yunanistan Eğitim Bakanlığı, geçen yıl Türkçe eğitim veren beş okulu daha kapatarak, sadece sekiz yılda toplam 65 okulu kapatma kararı aldı.


Kargılı Sarıca köyüne giden El Cezire ekibi, halkın ana dilini kullandığı ortamı yerinde inceledi. Köy sakinlerinden Sezer Rıza, asimilasyon ve entegrasyon arasında çok ince bir çizgi olduğunun altını çizerek, "Çocuklar kültürlerini öğrenmediklerinde, ana dillerini yavaş yavaş unutur ve Yunan toplumunda yok olurlar." diye konuştu.

"Batı Trakya'da ifade özgürlüğü olduğunu söyleyemeyiz"


İskeçe'de Türkçe yayınlanan Millet gazetesinin editörü Cengiz Ömer de defalarca karakola çağrıldığını anlatarak, "Bana neden Türk azınlığı yazdığımı sordular. Onlara amacımızın sesimizi duyurmak olduğunu söyledim. Polis memuru bunu yapmaya devam edersem, dışarıda yürürken belki birinin başımı kopartabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.


Bir yazısında, devletin atadığı müftüyü eleştirdiği için 15 ay hapis cezasına çarptırılan Cengiz, "Batı Trakya'da ifade özgürlüğü olduğunu söyleyemeyiz. Bu, bizim en büyük sorunlarımızdan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Trakya Türklerine uygulanan baskıları araştıran yabancı gazetecilere gözaltı


Çekime başladıkları andan itibaren sivil polis arabalarıyla takip edilen El Cezire ekibi, birkaç kez durdurulup sorgulandı.


Türk azınlığın daha sıkı kısıtlamalar altında olduğu bilgisini aldıkları İstanköy'e gitmeye karar veren gazeteciler, burada casusluk şüphesiyle gözaltına alındı.


Haberde, gazetecilerin kamusal alanda fotoğraf çekerken bilmeden bazı yerel yasakları çiğnemiş olabilecekleri ancak casusluk yapmakla suçlanmanın saçma ve aşırı tepki olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.


Gazeteciler bir gece gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.


Atina yönetiminin baskıları devam ediyor


Batı Trakya'daki 150 bine yakın Türk azınlığın eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunları çözüm beklerken, Atina yönetimi Türk azınlığa yönelik baskılarını artırıyor.


Sahip oldukları haklar, 1923 Lozan Antlaşması kapsamında teminat altında tutulan Batı Trakya Türkleri, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a düzenlendiği Barış Harekatı'ndan sonra Atina yönetimlerinin hak ihlallerine maruz kalıyor.

Bölgedeki Türklerin karşılaştığı en büyük sorun, Yunanistan'ın kabul etmediği "etnik kimlik" meselesi olarak dikkat çekiyor.


Batı Trakya'daki Türk azınlığının diğer bir problemi ise Yunan devletinin atanmış müftüler üzerinden azınlığın din işlerine müdahale etmesi olarak biliniyor.


Ayrıca, Yunan tarafı, Batı Trakya'da Türkçe-Yunanca çift dilli ana okullarına izin vermiyor. Oldukça tepki toplayan bu karar, azınlık kesimlerince de protesto ediliyor.


Öte yandan, ülkede azınlığın demokratik temsiline ait problemler de bulunuyor.

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 07:40 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi Bakan Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest Süleyman Soylu'dan Emniyet Teşkilatı'na anlamlı jest
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi         
19:35
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek         
19:22
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi         
19:22
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir         
18:59
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız         
18:42
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti         
18:42
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi         
18:34
TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı TBMM'de AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında koronavirüs verileri üzerinden tartışma çıktı         
18:26
İmamoğlu'nu İmamoğlu'nu "Seni paramparça edeceğim" diye tehdit eden kişi adliyeye sevk edilirken görüntülendi         
18:22
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı         
18:18
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı         
18:15
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir         
18:09
Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti Dünya koronavirüse kilitlenmişken Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti         
17:51
Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı         
17:47
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor         
17:47
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek         
17:37
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu         
17:32
Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808'e yükseldi         
17:10
Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım         
17:07
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı         
17:01
Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi Sağlık Bakanlığı'ndan iş yerleri ve ofisler için 15 maddelik koronavirüs önlemi         
16:55
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz         
16:53
'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi' hayata geçti! Kurallara uymayanlar mesajla uyarıldı         
16:48
Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti Tüm dünya bu ülkeyi izliyor! Grönland'da koronavirüs hastalarının tamamı iyileşti         
16:38
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor Koronavirüs nedeniyle eve kapanan vatandaşlar dijital oyun teknolojilerine yoğun ilgi gösteriyor         
16:35
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı         
16:34
Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor         
16:32
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi         
16:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 20:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da ayrımcılığa maruz kalan Batı Trakyalı Türklerin sorunları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]