Yunanistan'ı karıştıran olay! Banka soyan kişi albay çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'ı karıştıran olay! Banka soyan kişi albay çıktı

05.12.2022 21:07
Yunanistan'ı karıştıran olay! Banka soyan kişi albay çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanan banka soygununu gerçekleştiren kişinin Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu ortaya çıktı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir banka şubesinde soygun gerçekleşti. Soygunu gerçekleştiren kişinin kimliği herkesi şaşkına çevirdi.

BANKAYI SOYAN ALBAY ÇIKTI

Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi. Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi.

Yunanistan'da bankayı soyan kişi albay çıktı

İLK SOYGUNU OLMAYABİLİR

Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ı karıştıran olay! Banka soyan kişi albay çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ı karıştıran olay! Banka soyan kişi albay çıktı - Son Dakika
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