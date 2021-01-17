Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki - Son Dakika

Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki

17.01.2021 00:09
Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki, System.String[]

Yunanistan'da, Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeleri tepkilere neden oldu.

Yunanistan'da, Başpiskopos İeronimos'un İslam dini ve Müslümanlarla ilgili hakaret içeren ifadeleri tepkilere neden oldu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dinini hedef alan ifadelerinin kınandığı belirtilerek, "Geçtiğimiz bu zorlu dönemde, İslam karşıtı söylemler yerine, daha barışçı ve birleştirici bir dilin kullanılmasını umut ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Batı Trakya İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneğinden (BİHLİMDER) yapılan açıklamada da İeronimos'un "ihtiras ve kıskançlık" sebebiyle makamına yakışmayan sözler sarf ettiği ve özür dilemesi gerektiği vurgulandı.

BİHLİMDER açıklamasında, "Sıradan bir insanın dahi söyleyemeyeceği bu sözlerin sahibinin nasıl bir ruh haline sahip olduğunu uzmanlarına havale ediyor, bu düşmanca tavrı kınıyoruz. Bu vesileyle bu şahsı başta İslam'ın mensupları olmak üzere bütün insanlıktan özür dilemeye davet ediyoruz." denildi.

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) tarafından yapılan açıklamada ise İeronomis'un İslam dini ile ilgili düşüncelerinin teolojik ve tarihi gerçeklerden uzak olduğu belirtildi.

Dernek açıklamasında, "Böyle bir düşüncenin, önemli ve kritik bir mevkide bulunan ve özellikle de bir din adamı tarafından ifade edilmesinin bizlerde üzüntü ve şaşkınlık yarattığını da ayrıca belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğu Makedonya ve Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram da İeronimos'un açıklamalarına tepki göstererek, İslam dini ile ilgili "siyasi parti" söylemlerinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un İslam dini ile ilgili bir din adamına yakışmayan bir davranış şekli ortaya koyduğunu belirten İbram, "İslam'ın temel inançlarından biri dinler arası barış ve huzura dayalı bir yaşam olgusudur. Kin gütmek ve başka dinlerin mensuplarına karşı düşmanlık beslemek asla kabul edilemez." yorumu yaptı.

Rodop ili Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanı Önder Mümin de Başpiskopos İeronimos'un İslam dini hakkındaki açıklamalarını "talihsiz" olarak nitelendirdi.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan'ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programda, "İslam'ın bir din olmadığını" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu" söylemişti.

Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve bazı kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İeronimos "İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir arzu ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam'ın özelliği bu. Muhammed'in öğretileri de bunu söylüyor." ifadesini kullanmıştı.

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Hakaret, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Başpiskopos İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki - Son Dakika


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