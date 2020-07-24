Yunanistan'da bayraklar yarıya indirildi - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı kılınmasına saatler kala Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor.

86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılması dünya basınında büyük ilgi görerek manşetlere taşındı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz için binlerce kişi Ayasofya'ya akın ederken, Yunan basını da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini yas olarak nitelendirdi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına saatler kala Yunanistan'da kiliselerin önünde bulunan bayraklar yarıya indirildi. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan dünyası için "kara bir gün" yaşandığını belirtildi.

Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki Kuran tilaveti canlı olarak yayınlanıyor. - ATİNA