Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı - Son Dakika

Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı

6 saat önce

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bebeğini çöp konteynerine atan kadın, bebeğin kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.

Yunanistan'da bebeğini çöp konteynerine atan anne gözaltına alındı, System.String[]

Yunanistan'ın Kalamata kentinde bebeğini çöp konteynerine atan kadın, bebeğin kurtarılmasının ardından gözaltına alındı.


Yunanistan'ın Kalamata şehrinde dün bir çöp konteynerinde bebek bulundu. Çevre sakini bir kadının uyarısı üzerine bulunan bebek, polis tarafından kurtarıldı.


Bebeği bulan Vassiliki Tsoni, bebeğin kağıttan bir torbanın içinde, çöp konteynerinin derinliklerinde olduğunu söyledi. Tsoni'nin verdiği ifadeye göre, komşular uyarılarını kulak ardı ederek yardım etmeyi reddetti. İki polis memurunun olay yerine ulaşmasının ardından bebek kurtarılabildi.


Kalamata Belediye Başkanı Thanassis Vassilopoulos yaptığı açıklamada, "Bebek bulunduğu şanssız durumun içinde şanslıydı. Çünkü çöp toplama kamyonu gecikmişti. Çöp toplama kamyonları çöpü yalnızca almıyorlar, çöpleri sıkıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.


Polis, şüphelinin bebeğin annesi olduğunu doğruladı. Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşı kadının daha önce cinayete teşebbüsten tutuklandığı iddia edildi. - ATİNA

Yunanistan, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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