Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da Bir Asker ve İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla Gözaltı

Yunanistan'da Bir Asker ve İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla Gözaltı

1 saat önce

Yunanistan'da, Türkiye sınırındaki askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yunanistan'da Bir Asker ve İngiliz'e Casusluk Suçlamasıyla Gözaltı, System.String[]
Yunanistan'da, Türkiye sınırındaki askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Evros ilinde Bosna (Nea Vissa) kasabası yakınlarındaki askeri bölgede fotoğraf çekerken yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Kumçiftliği (Orestiada) Savcılığına sevk edilen 25 yaşındaki İngiliz vatandaşı ve Yunan Hava Kuvvetleri mensubu 29 yaşında başçavuş hakkında "devlet sırlarını ihlal ve casusluk" suçlamasıyla cezai kovuşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Yunan gizli servisi tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yunanistan'ın Veria bölgesindeki bir göçmen kampında görev yaptığı belirtilen Yunan asker ile aynı bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuna üyesi olduğu belirlenen İngiliz vatandaşının insan kaçakçılığıyla ilgili olması ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel
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