Yunanistan'daki dinleme skandalı ülke parlamentosunda görüşülecek - Son Dakika
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Yunanistan'daki dinleme skandalı ülke parlamentosunda görüşülecek

23.08.2022 11:02
Yunanistan'daki dinleme skandalı ülke parlamentosunda görüşülecek

Yunanistan'da bir politikacı ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "Predator" adlı casus yazılımla dinlenmesi skandalının, ülke parlamentosunda görüşüleceği bildirildi.

Yunanistan'da bir politikacı ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından "Predator" adlı casus yazılımla dinlenmesi skandalının, ülke parlamentosunda görüşüleceği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, telefonu EYP tarafından dinlenen Nikos Andrulakis'in lideri olduğu muhalefet partisi PASOK, konunun soruşturulmasına ilişkin talebini parlamentoya iletti.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın da desteklediği talebe ilişkin kararın, 29 Ağustos'ta yapılacak parlamento genel kurul oturumunda alınacağı aktarıldı.

SYRIZA ve PASOK'un toplamı, konunun parlamento tarafından soruşturulması için gerekli anayasanın öngördüğü en az 120 sandalye sayısını karşılıyor.

Diğer yandan Yunanistan Parlamentosu Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonu, EYP'nin yeni başkanı Themistoklis Demiris'in atanmasına ilişkin yarın toplanacak.

SYRIZA, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i, "hem telefon dinleme olayını bilmek hem de koordine etmekle" suçlamıştı.

PASOK lideri Andrulakis de Miçotakis için "Kurulan derin devlet düzeni hakkında açıklama yapmaktan düzenli olarak kaçınıyor." suçlamasında bulunmuştu.

"Bilgim yoktu"

Miçotakis, konuya ilişkin "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer olsaydı buna asla izin vermezdim." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu olayın EYP'nin eksikliklerini ortaya çıkardığını dile getiren Miçotakis, "Her şey yasal olarak yapılmasına rağmen EYP, bu özel eylemin siyasi boyutunu hafife aldı. Kanuni açıdan doğruydu ancak siyasi olarak kabul edilemezdi." diye konuşmuştu.

Suç duyurusunda bulunmuştu

Andrulakis, telefonunun yasa dışı dinlenmesine ve özel bilgilerine erişilmesine yönelik girişimde bulunulduğu gerekçesiyle Yunanistan Yüksek Mahkemesine (Areios Pagos) suç duyurusunda bulunmuştu.

Andrulakis, 28 Haziran'da Avrupa Parlamentosunun özel hizmetinden faydalanarak telefonunun casus bir yazılımla izlenip izlenmediğini kontrol ettirmişti.

Telefonda yapılan ilk incelemede "Predator" isimli casus yazılımla ilişkili şüpheli bir link tespit edilmişti.

Daha sonra yapılan ayrıntılı incelemede ise Andrulakis'in 21 Eylül 2021'de telefon sahibini casus yazılım programına yönlendiren linkin bulunduğu bir mesaj aldığı ancak Andrulakis'in mesajda belirtilen linke tıklamadığı görülmüştü.

Gazetecinin telefonunda da tespit edilmişti

Nisanda ise Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda da casus yazılım tespit edilmişti.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Yunan yetkililerden, gazeteci Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istemişti.

IPI'nın açıklamasında, Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca "Predator" isimli casus yazılımla takip edildiği kaydedilmişti.???????

EYP Başkanı ve Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etmişti

Bu olayların ardından EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle 5 Ağustos'ta Miçotakis'e istifasını sunmuştu.

"Predator" isimli casus yazılımla ticari ilişkileri olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Miçotakis'in yeğeni ve "sağ kolu" olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis de aynı gün görevinden ayrılmıştı.

Ukrayna ve Ermenistan iddiası

"Kathimerini" gazetesi, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" ileri sürmüştü.

EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, Ukrayna'nın Atina Büyükelçisi Sergii Shutenko ve Ermenistan'ın Atina Büyükelçisi Tigran Mkrtchian tarafından yalanlanmıştı.

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Kaynak: AA

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