Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor

26.08.2022 15:30
Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalda muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını isterken iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi...

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin telefonlarının Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlenmesinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalda muhalefet, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in istifasını isterken iktidar ise "istikrarsızlık isteyen iç ve dış güçlerin" ülkeyi hedef aldığını iddia ediyor.

Yunanistan Parlamentosu Genel Kurul'unda, ülkenin üçüncü büyük partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarının Başbakanlığa bağlı EYP tarafından dinlenmesiyle ilgili skandal görüşüldü.

Miçotakis, parlamentoya hitabında, ülkenin istihbarat teşkilatını savunarak "Çok önemli iş yapıyor. Açıklanmayan bir sürü başarısı var. Şeffaflık uğruna, EYP'nin gizli bültenlerini yayınlayacak değiliz. Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Telefon dinleme olayıyla ilgili bilgilendirildiğinde, bunun yanlış olduğunu söylemekten çekinmediğine işaret eden Miçotakis, Andrulakis'in telefonunun, PASOK Başkanı seçilmeden önce 3 ay süreyle neden dinlendiğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis'e istifa çağrısı yaparak "Andrulakis'in telefon görüşmelerinin dinlenmesi talimatını siz verdiniz. Amacınız, PASOK'taki gelişmeleri önceden bilmekti." suçlamasında bulundu.

Skandalın patlak vermesinin ardından Miçotakis'in, aynı zamanda yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ve kendi atadığı EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'u "kurban verdiğini" söyleyen Çipras, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz. Andrulakis dış güçlerin ajanı mı? Ulusal güvenlik için tehlike mi? Bir cevap vermekle yükümlüsünüz." diye konuştu.

Dinleme skandalı

EYP'nin, Andrulakis ile gazeteci Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

EYP Başkanı Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadesini kullanmıştı.

Dış bağlantı iddiası

Yunan basını, Andrulakis'i dinleme talebinin "Ukrayna ve Ermenistan istihbarat teşkilatlarından geldiğine dair bilgiler bulunduğunu" ileri sürmüştü.

EYP tarafından basına sızdırıldığı tahmin edilen bu iddia, söz konusu ülkelerce yalanlanmıştı.

YORUMLAR
500
Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da 104 düzensiz göçmen kurtarıldı 'Acil görüşme yapmam lazım' diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu 'Acil görüşme yapmam lazım' diyerek aldığı telefonla ortadan kayboldu
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
14:56 Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak
14:42 Gülşen'in avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran: Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor
14:41 Tarkan'dan meslektaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında hayretler içerisinde kalıyoruz
14:36 Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
14:26 Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
14:21 The Economist dergisinin, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var" analizine, Bakan Nebati'den yanıt geldi: Bizi izlemeye devam edin!
14:20 Bilecik Belediyesi'nden vatandaşlara 'şebeke suyu' uyarısı geldi
14:18 Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 15:41:08. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da iktidar ile muhalefet arasında telefon dinleme tartışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement