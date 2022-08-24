Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına diplomat bir isim atandı - Son Dakika
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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına diplomat bir isim atandı

24.08.2022 20:49
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına diplomat bir isim atandı

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine istifa eden eski EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in atandığı bildirildi.

Yunanistan'da bir siyasetçi ve bir gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine istifa eden eski EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in atandığı bildirildi.

Yunanistan Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiris, 19 üyeli Kurumlar ve Şeffaflık Komisyonunun kapalı oturumunda yapılan oylamada oy çokluğuyla EYP Başkanlığına atandı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 10 üyeyle temsil edildiği ilgili komisyonda yapılan oylamada, muhalefet partilerine mensup 9 milletvekilinin Demiris'in atanmasına karşı oy kullandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olan 70 yaşındaki Demiris, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Avrupa Birliği Büyükelçisi olarak da görev yapmıştı.

Dinleme skandalı

EYP'nin, ülkenin en büyük üçüncü partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı casus yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Demiris'in selefi Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına diplomat bir isim atandı - Son Dakika

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