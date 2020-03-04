Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti - Son Dakika

Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti

1 saat önce

Yunanistan'a geçen ancak Yunan sınır askerleri tarafından yakalanıp, Türk bayrağı baskılı tişört giydiği için dövülen ve parası alındıktan sonra nehre bırakılan göçmen ve arkadaşları, perişan halde Türkiye'ye sığındı.

Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti, System.String[]

Yunanistan'a geçen mültecilere yapılan zulümlere her gün bir yenisi ekleniyor. Yunan güvenlik güçleri üzerinde Türk bayrağı bulunan mültecileri darp etti.

TÜRK BAYRAĞINI GÖRÜNCE SALDIRDILAR

Yüz binin üzerinde göçmen sınırı geçmeyi başardı ancak bazı göçmenler sınırı geçtiğinde Yunan sınır askerlerine yakalandı. Sınır askerlerine yakalanan bir gruptan bir kişi, Yunan askerlerinin üzerinde Türk bayrağı baskılı tişörtü gördükten sonra dövdüklerini ve paralarını aldıktan sonra tekrar nehre bıraktıklarını söyledi.

BAKAN SOYLU SON RAKAMI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mültecilerin Avrupa'ya gerçekleştirdiği göçle ilgili son rakamı Twitter'dan duyurdu. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.

"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı

Avrupa basını, Yunanistan'ın mültecilere orantısız güç kullanmasına dikkat çekti: Sınırda insanlık batıyor

Birleşmiş Milletler, Yunanistan'a göçmenlere orantısız güç kullanmaması konusunda çağrıda bulundu

Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk bayrağı var diye dövdüler
Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar Bakan Soylu, Yunanistan'ın yeni iltica başvurusu almama kararına çok sert tepki gösterdi Yunanistan'a desteğe giden Charles Michel Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanlar, üzerinde Türk bayrağı baskılı tişört bulunan mülteciyi darp etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]