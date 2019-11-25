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- Yunanistan'da bir tekne alabora oldu: 2 ölü

6 saat önce

- Yunanistan'da bir tekne alabora oldu: 2 ölüATİNA - Yunanistan'ın batısında etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne alabora oldu, 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

- Yunanistan'da bir tekne alabora oldu: 2 ölü

ATİNA - Yunanistan'ın batısında etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir tekne alabora oldu, 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın batısında hafta sonu boyunca sağanak yağışlar etkili oldu. Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, Patras Körfezi'ndeki Antirrio kenti limanında demirleyen bir teknenin şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle alabora olması sonucu 2 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana gelirken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Atina'da kötü hava koşulları nedeniyle bugün okullarda eğitim yaklaşık 2 saat geç başladı.

Yunanistan meteoroloji servisi, ülkenin batısında etkili olan kötü hava koşullarının gece saatlerinde etkisini azaltacağını açıkladı.

- Yunanistan'da bir tekne alabora oldu: 2 ölü

Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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