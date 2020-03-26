Yunanistan'da bulunan Türkler yurda dönüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların durdurulmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Aegean Airlines'ın özel seferiyle Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Yaklaşık 30 Türk vatandaşını taşıyan uçakla Türkiye'de bulunan Yunan vatandaşlarının da Yunanistan'a getirileceği bildirildi.

Yunanistan'da uygulanan önlemler kapsamında, Aegean Airlines tüm dış uçuşlarını 26 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar askıya aldığını açıklamıştı. Ülke içi uçuşları da büyük oranda azaltan hava yolu şirketi, AB ile irtibatın sürmesi açısından sadece Brüksel'e az sayıda uçuş gerçekleştireceğini belirtmişti.

Yunanistan ayrıca Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını da geçici olarak kapattığını açıklamıştı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Mart'tan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya girmişti. Sadece iş veya eczane gibi zaruri nedenlerle dışarı çıkması gereken kişilerin önceden gideceği yeri bildiren bir belge hazırlaması gerekiyor. Her şehirde birçok kontrol noktası oluşturan Yunan polisi, yasağa uymayanlara 150 avro para cezası uyguluyor.

Vaka sayısının 821 olduğu Yunanistan'da, Dedeağaç Hastanesi'nde tedavi gören 4. kolorduda görevli 46 yaşındaki asteğmenin bugün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23'e yükseldi. Salgından hayatını kaybedenler arasında, Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu bir kişi de bulunuyor.