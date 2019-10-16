Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da çirkin görüntü! Maç durdu...
Son Dakika Spor Yunanistan'da çirkin görüntü! Maç durdu...

Yunanistan'da çirkin görüntü! Maç durdu...

8 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu!

Yunanistan'da çirkin görüntü! Maç durdu..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu! Girit'te Türkiye ve Brezilya arasında oynanan mini-foot maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.


Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu.


MİLLİ FUTBOLCULAR, SAHAYI TERK ETTİ


Milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.


Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.


Geçmişten günümüze Fransa-Türkiye maçlarını hatırlıyoruz...


Yunanistan, Brezilya, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:57 
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