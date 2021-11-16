Üye Girişi
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı - Son Dakika

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

16.11.2021 13:48
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafeterya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlamalar ve artan maliyetler nedeniyle kepenklerini kapattı.

Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafeterya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan kısmi kısıtlamalar ve artan maliyetler nedeniyle kepenklerini kapattı.

Restoran Sektörü İşletmecileri Federasyonunun (POESE) Yunanistan genelinde yaptığı çağrıya uyan restoran ve kafe sahipleri, işletmelerini 24 saatliğine kapatma kararı aldı.

POESE'den yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sektörde yaşanan mali zorluklara dikkat çekildi.

Açıklamada, kısıtlama kurallarının ihlal edildiği işletmelere kesilen cezaların yeniden düzenlenmesi, cezaların sadece işletmelere değil kısıtlamaya uymayan müşterilere de yüklenmesi, enerji ve kira maliyetlerinde devlet yardımı yapılması ve sektördeki KDV oranının yüzde 6'ya çekilmesi talep edildi.

Sektördeki çoğu işletmenin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, binlerce kişinin çalıştığı işletmelerin ayakta kalabilmesi için devlet desteği istendi.

İşletme sahipleri, taleplerini hükümete duyurabilmek için başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda bir araya gelerek, Maliye Bakanlığına yürüdü. Eyleme kısıtlamalardan olumsuz etkilenen kuaför ve güzellik merkezi sahipleri de destek verdi.

Kafe ve lokantalara girişte aşı sertifikası veya test zorunluluğu getirilmişti

Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Yunanistan'da kafe ve restoranların kapalı kısımlarından sadece aşı sertifikasına sahip müşteriler yararlanabiliyorken, açık alanlardan hizmet almak isteyen müşterilerin de aşı sertifikası veya son 48 saatte yapılmış Kovid-19 testi sonuç belgesini kimlikleri ile birlikte ibraz etmesi gerekiyor.

Artan vaka sayıları nedeniyle yoğun bakım servislerinde doluluk oranları yükselirken, hükümet, kendi özel muayenehanelerinde çalışan doktorlara da devlet hastanelerinde salgınla mücadeleye katılmaları için çağrıda bulundu.

Yunanistan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı 14:51 3 çocuk annesi kadın, kendisini evinin banyosundaki demirlere astı Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan 14:42 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir 14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti 14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı 13:57 Cumhurbaşkanı ile birlikte Başak'ın ailesini ziyaret eden Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamadı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı

Son Dakika Haberleri
14:45 Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir
14:41 Kemal Kılıçdaroğlu: Geliyor gelmekte olan
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Bakan Hulusi Akar, F-16 hakkında açıklamalarda bulundu: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir         
14:46
Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı         
14:38
FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı         
14:32
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
Ayakkabı satan esnaf dükkanında ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Ayakkabı satan esnaf dükkanında ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu         
13:51
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement