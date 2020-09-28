Yunanistan'da Covid-19 nedeni ile ilk kez bir sığınmacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da bulunan mülteci kamplarında patlak veren Covid-19 salgını nedeni ilk kez bir sığınmacı hayatını kaybetti.

Korona virüs salgını Yunanistan'daki mülteci kamplarında yayılmaya devam ediyor. Başkent Atina'nın kuzeyinde yer alan Malakasa Mülteci Kampı'nda Covid-19 nedeni ile ilk kez bir sığınmacı bugün hayatını kaybetti. Yetkililer, sığınmacının 61 yaşında Afgan asıllı ve 2 çocuk babası olduğunu aktarırken, başkentte bir hastanede tedavi altındayken hayatını kaybettiğini ifade etti. Afgan göçmen il teması olan kişilerinin izinin sürüldüğünü belirten yetkililer, sığınmacının hastanede ne kadar süredir tedavi altında olduğunu ise paylaşmadı.

Yaklaşık 3 bin göçmene ev sahipliği yapan Malakasa Kampı'nda korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından 7 Eylül'den bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Yunanistan, en az 110 bin göçmene ev sahipliği yapıyor, bunların 40 bini ise 5 adada aşırı kalabalık kamplarda tutuluyor. Ülkede birçok kampta salgının yayılmasını önlemek amacı ile karantina tedbirleri uygulanıyor.

Yunanistan'ın en büyük mülteci kampı olan Moria'da mültecilerde korona virüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Yaklaşık 2 bin 750 kişilik kapasiteye sahip Moria kampında 13 bine yakın mülteci yaşıyordu. Binlerce göçmen günlerce tarla ve yollarda yatmıştı.

Öte yandan Yunanistan'da toplam vaka sayısı 17 bin 444'e, toplam can kaybı ise 379'a ulaştı. - ATİNA