Yunanistan'da Covid-19 tedbirleri arttırıldı - Son Dakika

Yunanistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'a sayısının yüksek olduğu bölgelerde 3 Kasım'dan itibaren kafe, restoran ve barların kapatılmasına karar verildi.

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı birçok ülke sokağa çıkma yasakları yeniden uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan beri başkent Atina da dahil olmak üzere salgından en fazla etkilenen bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanan Yunanistan'da yeni tedbirler alındı. Başbakan Kiryakos Miçotakis yaptığı açıklamada, vak'a sayısının yüksek olduğu bölgelerde gece saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının uzatılacağını, bu bölgelerde kafe, restoran ve barların 1 ay süreyle kapatılacağını duyurdu. Miçotakis'in "Hemen harekete geçmeliyiz" diyerek duyurduğu ve 3 Kasım'da yürürlüğe girecek tedbirler kapsamında kapatılan işletmeler yalnızca paket servis verebilecek. Sinema ve müzeler de kapatılırken, üniversiteler ise eğitime online olarak devam edecek. - ATİNA