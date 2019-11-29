Yunanistan'da darbedilen düzensiz göçmenler Türkiye'de tedavi ediliyor

Yunanistan'da darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenlerden yaralı olanlar, Edirne'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği askerleri, sınıra yakın köylerde askeri yasak bölgede aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu Bangladeş, Afganistan, Cezayir ve Pakistan uyruklu 68 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenlerden 6'sının ise darp nedeniyle yaralanmış olduğu belirlendi.

Yaralı düzensiz göçmenlerinde aralarında olduğu 68 kişi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi.

Ayakları ve dizlerindeki darp nedeniyle oluşan yaralanmalar nedeniyle bazı düzensiz göçmenler, hastaneye sevk edildi.

Yaralı düzensiz göçmenler tedavi için hastanede kaldı, diğerleri İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Hastanedeki tedavisi sonrası alçılı kolla çıkan ve vücudunda darp izleri olduğu görülen düzensiz göçmenlerden Rehber Yusufi, Yunanistan'a ayak basması sonrası Yunan güvenlik güçlerinin kendisini döverek Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini ileri sürdü. 5 yunan polisinin 2 saat boyunca kendisini darp ettiğini, kolunu kırdığını iddia eden Yusufi, bacakları ve sırtında da darp izleri olduğunu söyledi.