Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu
1 saat önce
Yunanistan'da üzerlerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darbedilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:23
Yunanistan'da üzerilerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darp edilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.
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