Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu

Yunanistan'da üzerilerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darp edilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.