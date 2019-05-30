Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu
Son Dakika Dünya Haber

Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu

1 saat önce

Yunanistan'da üzerlerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darbedilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.

Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu, System.String[]
Yunanistan'da üzerilerine plastik mermiyle ateş edildiği ve darp edilip Yunan sınır güvenlik görevlilerince Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen yaralı Irak ve Mısır uyruklu düzensiz göçmenler Edirne'de tedavi altına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında yarı çıplak ve bitkin halde bulduğu Mısır ve Irak uyruklu düzensiz göçmenleri hastaneye götürdü.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:23 
Mısır, Irak, Türkiye, Yunanistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı! Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da darp edilip Türkiye'ye zorla geri gönderildiği iddia edilen göçmenler konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]