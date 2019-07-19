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Yunanistan'da deprem

2 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde bir deprem oldu.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde bir deprem oldu.
Atina Yer bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.
Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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