Yunanistan'da deprem
2 saat önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde bir deprem oldu.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:56 Kaynak: AA
'ın başkenti Atina'nın 22 kilometre kuzeybatısında 5 şiddetinde bir deprem oldu.
Atina Yer bilimleri Enstitüsünün verilerine göre, deprem yerin 8 kilometre altında gerçekleşti.
Deprem dolayısıyla kısa süreli panik yaşanırken, elektrik ve telefon hatlarında kesintiler gerçekleşti.
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