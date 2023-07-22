Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

22.07.2023 23:09

Yunanistan'ın başkenti Atina çevresinde ve Rodos Adası'nda devam eden orman yangınları nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi. Rodos Adası'ndaki köylerde ve sahillerde bulunan binlerce kişi tahliye edilirken gökyüzü dumanlarla kaplandı. Sıcaklıkların 45 dereceye ulaşması beklenen Yunanistan'da yangınlar büyümeye devam ediyor.

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Atina'da ve Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden yangınlar büyüyor. Yangın nedeniyle Rodos Adası'ndaki köylerde ve sahillerde bulunan binlerce kişi tahliye edilirken gökyüzü dumanlarla kaplandı.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

10 BİN TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

BİNLERCE TURİST TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Sosyal medyaya düşen görüntüler özellikle Rodos Adası'ndaki krizin ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde binlerce turistin plajlarda kendilerini kurtaracak tekne beklediği, bazı turistlerin de tamamen dolu araç kasalarında güvenli bir yere gitmeye çalıştıkları görüldü.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

"RÜZGARIN 180 DERECELİK DEĞİŞİMİ YANGINI BÜYÜTTÜ"

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias de yangınların büyüdüğünü belirterek, "Dün gece Laerma köyünün çevresine yangın bariyerleri kurmuştuk, ancak bu sabah rüzgarın 180 derecelik değişimi yangının daha büyümesine yardımcı oldu ve yangınlar bir turizm bölgesine ulaştı" dedi. Taraslias, tahliye edilenlerin kapalı bir stadyuma ve adadaki otellere gönderildiğini ifade etti.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi

YUNANİSTAN'DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan'daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Yunanistan'da Devam Eden Orman Yangınları Nedeniyle 2 Bin Kişi Tahliye Edildi
Kaynak: İHA
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Rodos Adası, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi - Son Dakika


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