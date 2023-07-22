Yunanistan'da devam eden orman yangınları nedeniyle 2 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Atina'da ve Rodos Adası'nda 5 gündür devam eden yangınlar büyüyor. Yangın nedeniyle Rodos Adası'ndaki köylerde ve sahillerde bulunan binlerce kişi tahliye edilirken gökyüzü dumanlarla kaplandı.

10 BİN TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştığı bildirildi. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildiğine dikkat çekilen haberlerde, Yunan ordusu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

BİNLERCE TURİST TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR

Sosyal medyaya düşen görüntüler özellikle Rodos Adası'ndaki krizin ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde binlerce turistin plajlarda kendilerini kurtaracak tekne beklediği, bazı turistlerin de tamamen dolu araç kasalarında güvenli bir yere gitmeye çalıştıkları görüldü.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi. Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

"RÜZGARIN 180 DERECELİK DEĞİŞİMİ YANGINI BÜYÜTTÜ"

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Konstantinos Taraslias de yangınların büyüdüğünü belirterek, "Dün gece Laerma köyünün çevresine yangın bariyerleri kurmuştuk, ancak bu sabah rüzgarın 180 derecelik değişimi yangının daha büyümesine yardımcı oldu ve yangınlar bir turizm bölgesine ulaştı" dedi. Taraslias, tahliye edilenlerin kapalı bir stadyuma ve adadaki otellere gönderildiğini ifade etti.

YUNANİSTAN'DA SICAKLIKLAR HAD SAFHADA

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan'daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı. Yunanistan'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.