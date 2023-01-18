Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı

18.01.2023 22:32
Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlendi.

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlendi.

Yunanistan'daki yasa dışı dinleme skandalı ile ilgili Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) tarafından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlendi. ADAE yetkilileri ve polis başkent Atina'nın Glyfada semtindeki evde 2 saate yakın detaylı arama yaptı. Baskında casus yazılım programları ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Evde bulunan dijital cihaz ve dokümanlara da el konuldu.

Çipras, dinleme skandalına ilişkin isimleri istemişti

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlenmeye ülkenin bir önceki Başbakanı Aleksis Çipras döneminde başlandığını iddia edilmişti. Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Çipras, dinleme skandalının ortaya çıkması sonrası ADAE'yi ziyaret ederek son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etmişti.

Yunanistan'ta Ulusal İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve teşebbüsleri, tesisleri, teçhizatı, arşivleri, veri tabanları ve belgeleri ADAE yetkisi ile inceleyebiliyor. Ulusal güvenlik nedeniyle tutulan arşivlerin incelenebilmesi için ADAE Başkanı'nın bizzat katılımı gerekiyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan'da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan'ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. İddiada yer alan önemli isimler şu şekilde; Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan Emniyet Eski Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları. - ATİNA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı Yunanistan ırkçı partilerin meclise girmemesi için yasa çıkaracak Yunanistan ırkçı partilerin meclise girmemesi için yasa çıkaracak

Alexis Tsipras, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'ın seçim için 14 Mayıs'ı işaret etmesine ilk yorum: Halktan da siyasetten de iyice koptu
22:33 Maç sonu patladı! Şenol Güneş'ten Beşiktaşlı yıldız için olay sözler: Oynamayı hak etmiyor
22:10 ABD'de kritik temas! Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde F-16 vurgusu
22:00 Kritik zirveden tarihi karar! Futbolun kaderi değişecek
21:52 Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te olay gaf: Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum
21:41 Belediye başkanı "Nasılsın?" diye sorduğu küçük çocuktan hiç beklemediği bir yanıt aldı! İşin aslını annesi anlatınca herkes kahkaha attı
21:39 Trabzonspor maçında akıllara durgunluk veren olay! Auta giden top, oyun alanına geri döndü
18:03 Havaların soğuması tezgaha olumlu yansıdı! Hamsinin kilo fiyatı 25 TL düştü
21:08 Türkiye Kupası'nda havlu atan Beşiktaş'ta taraftar ayağa kalktı: Yazıklar olsun
19:44 İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi, yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 23:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement