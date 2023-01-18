Yunanistan'da dinleme skandalı ile bağlantılı bir kişinin evine baskın yapıldı

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlendiği yönündeki iddiaların ardından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlendi.

Yunanistan'daki yasa dışı dinleme skandalı ile ilgili Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumu (ADAE) tarafından kurulan özel ekipler eşliğinde polis tarafından bir kişinin evine baskın düzenlendi. ADAE yetkilileri ve polis başkent Atina'nın Glyfada semtindeki evde 2 saate yakın detaylı arama yaptı. Baskında casus yazılım programları ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Evde bulunan dijital cihaz ve dokümanlara da el konuldu.

Çipras, dinleme skandalına ilişkin isimleri istemişti

Yunanistan'da casus yazılım "Predator" ile üst düzey isimlerin telefonlarının dinlenmeye ülkenin bir önceki Başbakanı Aleksis Çipras döneminde başlandığını iddia edilmişti. Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Çipras, dinleme skandalının ortaya çıkması sonrası ADAE'yi ziyaret ederek son 3 yıla ait hakkında dinleme kararı bulunan isimleri talep etmişti.

Yunanistan'ta Ulusal İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve teşebbüsleri, tesisleri, teçhizatı, arşivleri, veri tabanları ve belgeleri ADAE yetkisi ile inceleyebiliyor. Ulusal güvenlik nedeniyle tutulan arşivlerin incelenebilmesi için ADAE Başkanı'nın bizzat katılımı gerekiyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan'da, dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento gazetesi, Yunanistan'ın en önemli isimlerinin hükümet tarafından casus yazılımlarla dinlendiği iddia etmişti. İddiada yer alan önemli isimler şu şekilde; Yunanistan Ulusal Savunması Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Korgeneral Charalampos Lalousis, Yunanistan Emniyet Eski Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, eski Bakanlar Mihalis Hrisohoidis, Olga Yerovasili, günümüz Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamları. - ATİNA