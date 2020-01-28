Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı - Son Dakika Dünya

Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı

6 saat önce

Yunanistan parlamentosu, 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını oyluyor. Salı günü milletvekillerinin oylayacağı tasarı, ilgili parlamento komitesinde çoğunluğun onayını aldı.

Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı, System.String[]

Yunanistan parlamentosu 2020 itibariyle ülkede doğacak her çocuk için bir kereye mahsus 2 bin euro ödenmesini öngören yasa tasarısını kabul etmeye hazırlanıyor.


Salı günü milletvekillerinin oylayacağı tasarı ilgili parlamento komitesinde çoğunluğun onayını aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Parlamento, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Trump sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nı açıklıyor! Filistin'den tepki yağıyor İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı! Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye sunuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da 'doğan her çocuk için 2 bin euro yardım' tasarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]