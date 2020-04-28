Yunanistan'da doktorlardan gösteri - ATİNA - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının eyleminden detaylar ATİNA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yunanistan'da doktorlar ve diğer sağlık personeli, başkent Atina'da Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek, sağlık sektöründeki koşulların düzeltilmesi için gösteri düzenledi.