Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu - Son Dakika

Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

6 saat önce

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu, System.String[]

Yunanistan'da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

AA muhabirine konuşan bölgede görev yapan Adli Tıp Uzmanı Pavlos Pavlidis, geçtiğimiz hafta sonu, Evros bölgesinin çeşitli noktalarında donarak öldükleri belirlenen 6 düzensiz göçmenin cesetlerinin bulunduğunu söyledi.

Pavlidis, yaşları 18 ila 30 olan 6 göçmenden ikisinin kadın olduğu ve Afrika ülkelerinden geldikleri bilgisi paylaştı.

Yunan hükümeti, ekim ayında, Meriç bölgesinden ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısındaki artışı önlemek için bölgeye 150 metrelik NATO tipi tel örgü çekileceğini duyurmuştu.

Yunanistan, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 01:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da donan 6 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]