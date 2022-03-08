Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı

08.03.2022 21:58
Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.

Çeşitli sendika ve grupların çağrısıyla başkentin merkezinde bir araya gelen yüzlerce gösterici, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Savaş karşıtı dövizlerin de taşındığı gösteride "Kadına şiddete hayır", "Eşit haklar istiyoruz" sloganları atıldı.

Gösteri yaklaşık üç saat sürdü.

Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı
Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı
Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı
Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı

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Dünya Kadınlar Günü, Yunanistan, Sendika, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri yapıldı - Son Dakika
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