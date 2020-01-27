Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı - Son Dakika

Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı

6 saat önce

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında düzensiz göçmen taşıyan bir aracın polisten kaçarken yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı, System.String[]

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında düzensiz göçmen taşıyan bir aracın polisten kaçarken yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Kavala - Selanik karayolunda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken Asprovalta yakınlarında devrildiği belirtildi.

Kazada, Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmenin yaralandığı ifade edilen haberlerde, insan kaçakçılığı yapan şoförün ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı vurgulandı.

Haberlerde, yaralıların Selanik'teki Papanikolaou Hastanesinde tedavi altına alındıkları, polisin ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattığı kaydedildi.

Yaklaşık bir hafta önce Kavala kenti yakınlarında, içinde 11 düzensiz göçmenin olduğu aracın polis kontrolünden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki tümseğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı
Arızalanan otomobili yolcularla taşıyan çekici, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:23:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]