Yunanistan'da düzensiz göçmen taşıyan araç kaza yaptı: 14 yaralı - Son Dakika

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında düzensiz göçmen taşıyan bir aracın polisten kaçarken yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Kavala - Selanik karayolunda düzensiz göçmenleri taşıyan aracın, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken Asprovalta yakınlarında devrildiği belirtildi.

Kazada, Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmenin yaralandığı ifade edilen haberlerde, insan kaçakçılığı yapan şoförün ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı vurgulandı.

Haberlerde, yaralıların Selanik'teki Papanikolaou Hastanesinde tedavi altına alındıkları, polisin ise kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattığı kaydedildi.

Yaklaşık bir hafta önce Kavala kenti yakınlarında, içinde 11 düzensiz göçmenin olduğu aracın polis kontrolünden kaçmaya çalışırken yol kenarındaki tümseğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.