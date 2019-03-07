Yunanistan'da Ekonomi 2018'de Büyüdü

Yunanistan'da ekonominin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan'da ekonominin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 oranında büyüdüğü bildirildi.



Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 yılı mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.



Buna göre, ekonomik büyüme yıllık bazda bakıldığında yüzde 2'lik büyüme hedefini ise yakalayamadı. Ülkede GSYH 190,8 milyar avroya ulaştı.



Büyümede, tüketim harcamaları yüzde 0,3 artış gösterirken, hükümet harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 2,5 geriledi. Söz konusu dönemde ihracatta yüzde 8,7, ithalatta ise yüzde 4,2'lik artış gerçekleşti.



Son çeyrekte daralma



Öte yandan 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1'lik daralma gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden çeyrek bazdaki GSYH artışı ise geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,1'lik daralma ile sona ermiş oldu.



Daralmada, yüzde 0,2'lik düşüş gösteren tüketim harcamaları ve yüzde 3,6 azalan brüt sabit sermaye oluşumu etkili oldu. Söz konusu dönemde ihracat, yüzde 1,8 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 7,8 oranında düşüş gösterdi.



Yunanistan'da hükümet 2018 yılında yüzde 2, AB Komisyonu ise yüzde 2,1 büyüme hedefliyordu. Ülkede ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralma gerçekleşmişti.

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