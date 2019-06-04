Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da ekonomi büyüdü
Son Dakika Ekonomi Haber

Yunanistan'da ekonomi büyüdü

18 dakika önce

Yunanistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyüdü.

Yunanistan'da ekonomi büyüdü, System.String[]
Yunanistan ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında büyüdü.
Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyrek bazda yüzde 0,2 oranında artış gösterdi.
GSYH, yıllık bazda da yüzde 1,3 oranında arttı.
Tüketim harcamaları ise hem çeyrek hem de yıllık bazda yüzde 0,1 oranında düşüş kaydetti.
Öte yandan yıllık bazda büyümede, gayri safi sabit sermaye oluşumundaki yüzde 7,9, ihracattaki yüzde 4 ve ithalattaki yüzde 9,5'lik yükseliş etkili oldu.
Ülkede ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralma gerçekleşmişti. 2018'in son çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında daralma yaşanmıştı.
Avrupa Komisyonu, Yunanistan ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmininde bulunuyor.
Ülkede siyasi alanda ise önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerini ardından ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin gerisinde tamamlayan hükumetteki SYRIZA'nın lideri Başbakan Aleksis Çipras erken seçim ilan etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:29 Kaynak: AA
Ekonomi, Yunanistan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan generalin Türkiye talebi kabul görülmeyince istifa etti Apple, bugüne kadarki en güçlü Mac Pro'yu tanıttı! İşte fiyatı Zonguldak'ta bayramda silah sıkma geleneği bu yıl da sürdü "Keşke savaşı kaybetseydik" dediği öne sürülen cami imamına soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:47:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da ekonomi büyüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]