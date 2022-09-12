Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor - Son Dakika
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Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor

12.09.2022 17:58
Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor

Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Parlamento binasının ışıklandırılması asgariye indirilecek.

Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Parlamento binasının ışıklandırılması asgariye indirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Parlamentonun da enerji tüketimini sınırlandırma çalışmalarına dahil edileceği aktarıldı.

Bu çerçevede, Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla bina yüzeyindeki ışıklandırma kapatılacak, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıklar kullanılacak.

Binanın ısıtma, soğutma ve ışıklandırma sistemlerinde yapılacak düzenlemelerle, enerji tüketiminin yüzde 36 azaltılması hedefleniyor.

Kamu kuruluşlarında yüzde 10 enerji tasarrufu hedefi

Yunanistan, 7 Eylül'de kamu kuruluşlarında enerji tüketimini yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıklamıştı.

Buna göre, kamuya ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine karar verilmişti.

Kurumların bu tedbirleri uymasını sağlamaya yönelik bir dizi teşvik planı da açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

Parlamento, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor - Son Dakika

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