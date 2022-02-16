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Yunanistan'da Enflasyon Artışı Rekor Düzeyde - Son Dakika

Yunanistan'da Enflasyon Artışı Rekor Düzeyde

16.02.2022 09:43

Yunanistan, son dönemlerde rekor düzeyde enflasyon artışıyla boğuşan ülkeler arasında.

Yunanistan, son dönemlerde rekor düzeyde enflasyon artışıyla boğuşan ülkeler arasında. Bu, ürünlerin normalde market ve diğer mağazalara kıyasla daha ucuz olduğu semt pazarlarında da yansımış durumda. Elektrik ve doğalgaza gelen zam da Yunanistan halkını ekonomik sıkıntıya sürükleyen başlıca etkenler arasında. Hükümet geçen yıl Eylül ayından bu yana ailelere, çiftçilere ve işletmelere elektrik ve doğalgaz faturalarında 2 milyar dolardan fazla mali destek sundu.

Ancak uzmanlar ve halk, bunun özellikle düşük gelirli kişiler için yeterli olmadığına vurgu yapıyor. Eylül ayından bu yana hem gıda hem de enerji sektöründe fiyatlarda yüzde 5' ila yüzde 40'a varan artışlar gözlemleniyor. Ülkede son 11 yılın en yüksek oranına yükselen enflasyon, Aralık ayında yüzde 5,1 olarak kayıtlara geçti

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Yunanistan, Enflasyon, Market, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Enflasyon Artışı Rekor Düzeyde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Enflasyon Artışı Rekor Düzeyde - Son Dakika
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