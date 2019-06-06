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Yunanistan'da erken seçime gidilmesi

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkede erken seçime gidilmesine ilişkin, "Avrupa seçimlerinin sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve Brüksel'deki bazı aşırı muhafazakar çevrelerin siyasi tercih ve planlarımızı bozmak için iştahını kabarttı.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkede erken seçime gidilmesine ilişkin, "Avrupa seçimlerinin sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve Brüksel'deki bazı aşırı muhafazakar çevrelerin siyasi tercih ve planlarımızı bozmak için iştahını kabarttı." dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrası erken seçime gidileceğini bildiren Çipras, Başbakanlık binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çipras, ülkesinin krizden Yunan halkının fedakarlıklarıyla çıktığına işaret ederek, yeniden kriz dönemlerine dönme tehlikesi altında bulunduklarını savundu.
Bunun için Yunan halkının erken seçimlerde kritik bir karar vereceğini vurgulayan Çipras, "Avrupa seçimlerinin sonuçları, daha şimdiden vesayet rejiminin ve Brüksel'deki bazı aşırılıkçı çevrelerin sosyal planlarımızı bozmak için iştahını kabarttı." ifadelerini kullandı.
Çipras liderliğindeki hükümet seçim öncesinde emekli maaşlarına ilişkin ve vergi indirimlerini içeren "sosyal yardım" paketi açıklamıştı.
AB Komisyonu tarafından Yunanistan'ın ekonomik görünümüne ilişkin yapılan açıklamada, kurtarma paketi programının sonlanmasının ardından reformlarda yavaşlama olduğuna işaret edilerek, yeni düzenlemelerin mali disiplin ve bütçe hedeflerini tehlikeye attığı belirtilmişti.
26 Mayıs'ta düzenlenen AP seçimlerinde partisi SYRIZA'nın ana muhalefet Yeni Demokrasi (ND) partisinin gerisinde kalması üzerine Çipras, erken seçim kararı almıştı. Erken genel seçimin 7 Temmuz'da düzenlenmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:08 Kaynak: AA
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