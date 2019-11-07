Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı
Son Dakika Güncel Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı

7 saat önce

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı, System.String[]

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın, şehrin Thuria bölgesinde yer alan bir fabrikaya verdiği hasar, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları ve parçaların, araçlara verdiği hasar görüldü. Yerel medya, fırtınanın yarın etkisini kaybetmeye başlayacağını yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları

-Enkaz parçalarının araçlar verdiği hasar

-Park halindeki araçlar


Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
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