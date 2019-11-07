Yunanistan'da etkili olan fırtına kameralara yansıdı
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:45 Kaynak: DHA
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda etkili olan fırtınanın verdiği hasar bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Mora Yarımadası'nın güneyinde bir şehir olan Kalamatı'yı Pazartesi günü fırtına vurdu. Fırtınanın, şehrin Thuria bölgesinde yer alan bir fabrikaya verdiği hasar, fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, fırtına nedeniyle uçuşan enkaz parçaları ve parçaların, araçlara verdiği hasar görüldü. Yerel medya, fırtınanın yarın etkisini kaybetmeye başlayacağını yazdı.
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